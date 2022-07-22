В Амурской области стали реже убивать

В региональном управлении СК состоялось заседание коллегии. Следователи подводили итоги и сравнивали показатели по основным направлениям деятельности с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за первые шесть месяцев 2022 года на 8 % снизилось количество убийств (с 61 до 56), но в то же время на 12 % увеличилось количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (с 25 до 28). Изнасилований стало на 75 % больше, в абсолютных цифрах картина, правда, не столь кардинально изменилась: в первом полугодии 2021 было зарегистрировано восемь подобных преступлений, а в нынешнем году – уже 14, но рост очевиден.

Как отчитались следователи, в первом полугодии 2022 года установлены подозреваемые по всем убийствам, преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 111 УК РФ (Прим. ред. – причинение тяжкого вреда здоровью) и изнасилованиям, совершенным в этот период.

Всего в производстве у амурских следователей в этом году было уже 1 179 уголовных дел. Расследовано 656 уголовных преступлений, в том числе особо тяжких и тяжких – 319, убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть – 85, против половой свободы и неприкосновенности – 40, коррупционных – 33.

Материальный ущерб от преступных действий в текущем году следственные органы оценили более чем в 240,5 миллиона рублей. Сумма добровольно возмещенного ущерба в результате принятых следователями мер составила около 125 миллионов. В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество на сумму свыше 37 миллионов рублей.

Дети-преступники

Отличились в первые шесть месяцев текущего года и несовершеннолетние преступники. В производстве следователей находилось 134 уголовных дела, 57 из них возбуждено в 2022 году, что на 54 % больше, чем в аналогичном периоде 2021 года – 37.

В суд следователи направили 53 уголовных дела в отношении 56 несовершеннолетних. Среди них 5 уголовных дел о преступлениях против жизни и здоровья, 32 – против собственности, 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и 2 изнасилования.

Отдельно рассмотрели на коллегии и статистику преступлений, в которых несовершеннолетние оказывались жертвами. Так, за отчетный период в следственные органы поступило 325 сообщений о преступлениях в отношении детей. Этот показатель оказался на 16 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 78 несовершеннолетних признаны потерпевшими от преступных посягательств. Преимущественно, это подростки в возрасте от 11 до 17 лет (58 человек). Девочек среди пострадавших оказалось на порядок больше, 57, мальчиков – 21. Как удалось выяснить следствию, семеро детей пострадали от преступных посягательств со стороны близких и членов семьи, четверо из них – со стороны родителей. Всего в суд направлено 67 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Экономические преступления

Ход расследований экономических преступлений также оценили на совещании. В 2022 году было рассмотрено семь сообщений о налоговых преступлениях, возбуждено пять уголовных дел. Ущерб по уже расследованным налоговым преступлениям, уголовные дела по которым направлены в суд, составил около 44 миллионов рублей. На стадии предварительного следствия возмещено в бюджет более 39 миллионов, это составляет практически 91 % от причиненного ущерба преступлениями указанной категории. Дополнительно наложен арест на имущество обвиняемых лиц на сумму более четырех миллионов рублей.

В следственные органы поступило 25 обращений о невыплате работникам различных организаций заработной платы. Возбуждено 16 уголовных дел, четыре направлено в суд. Общая сумма задолженности составила 1 миллион 196 тысяч рублей. Все долги перед работниками были выплачены работодателями на стадии предварительного следствия.

60 уголовных дел, связанных с коррупционной деятельностью, возбуждено в Приамурье в отчетный период, 26 из них уже направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 27 человек. Сумма ущерба от коррупционных деяний в регионе превысила 29 миллионов рублей. На стадии предварительного следствия удалось добиться возмещения более миллиона рублей, дополнительно арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 71 миллиона рублей.

Всего в первом полугодии 2022 года в следственном управлении зарегистрировано 2 521 сообщение о преступлениях различного характера, по результатам их рассмотрения возбуждено 612 уголовных дел.