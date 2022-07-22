Совет да любовь: благовещенцы выбрали для свадьбы красивую дату

Гости, цветы и, конечно, молодожены. Сегодня в красивую дату в благовещенском ЗАГСе их было особенно много.

22.07.2022 в Амурской области решили создать семьи 87 пар.

Корреспондент Амур.инфо приехал к ЗАГСу в Благовещенске, чтобы посмотреть на красивые пары и показать вам кадры этого дня.

Невесты были обворожительны: и в пышных платьях, и в скромных, и в брючных костюмах. Их прежде всего украшала любовь. А какие женихи: статные, красивые и счастливые.

К слову, некоторые пары этот день решили сделать для себя особо запоминающимся и нестандартным. Так, одна пара молодоженов приехала в ЗАГС на ретро-авто синего цвета с открытой крышей.

Следующая красивая дата 22.08.2022 тоже обещает стать популярной среди молодожёнов. На неё подали заявления уже 30 пар.

Фото в материале: Амур.инфо