Василий Орлов рассказал о выплатах амурским «земским» врачам и фельдшерам

В Амурской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году специалисты получат 66 миллионов рублей. Медицинские учреждения Амурской области ждут анестезиологов-реаниматологов, неврологов, кардиологов и других специалистов.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в Амурской области с 2012 года и предусматривают единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, переехавшим на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

В прошлом году в ходе реализации федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на работу в медицинские организации привлекли 35 врачей и 10 фельдшеров, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— В Амурской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году специалисты получат 66 миллионов рублей. Благодаря участию в этих федеральных программах врачи получают по два миллиона рублей, фельдшеры – по одному. Кроме того, для того, чтобы привлечь специалистов на работу, мы оказываем медикам дополнительные меры поддержки: это частичная оплата жилищно-коммунальных услуг, компенсация оплаты найма жилья, есть доплаты к стипендии и оплата послевузовского образования, – пояснил губернатор Приамурья Василий Орлов.