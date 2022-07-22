Амурский министр прокомментировала создание Всероссийского движения детей и молодежи

Сохранение традиций и воспитание чувства национальной гордости у детей необходимо, чтобы вырастить граждан сильного и независимого государства, считает глава амурского минобрнауки Светлана Яковлева. А для этого стране нужно мощное Всероссийское движение для объединения детей и молодежи страны воедино. Закон о создании такой организации подписал накануне президент РФ Владимир Путин.

В «Артеке» состоялось первое учредительное собрание нового объединения. Участники встречи утвердили устав организации и обсудили перспективы развития. О создании такой организации главу государства давно просили как сами ребята, так и их педагоги. Владимир Владимирович инициативу одобрил и поддержал. Представители крупнейших детских организаций и чиновники уверены, что новое движение сможет возродить традиции воспитания успешного поколения, а также дать ребятам базовые навыки, с которыми им будет проще устроиться в жизни.

— Новая организация – это не что-то новое, это движение, призванное объединить все то лучшее, что уже есть в работе с детьми, – прокомментировала решение министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Основная его идеология – сохранение традиций и воспитание чувства национальной гордости у детей, гордости за российских спортсменов, ученых, писателей.

Сделать свою страну сильной и независимой могут только граждане государства своей позицией, поступками и достижениями, уверена Светлана Вячеславовна. Чтобы это понимание приходило с детства, необходимо такое объединяющее умы движение.

Участие в нем будет добровольным. Независимо от возраста, ребенок должен сам решить, интересно ему это или нет. Как будет называться объединение, его девиз и атрибуты, предлагается выбрать самим участникам.

На сегодняшний день в различных движениях по всей стране задействованы лишь три миллиона детей. Новая организация привлечет в свои ряды больше 18 миллионов юных жителей России.

В Приамурье тоже работает несколько детских и молодежных объединений. Например, Российское движение школьников насчитывает 18 494 ребят. За шесть лет работы в регионе к организации примкнули 169 школ. Количество единомышленников увеличивается практически каждый день.

Еще одно популярное общественное движение – Юнармия. Десятая часть амурских детей в возрасте от 7 до 18 лет носят красные береты и форму. Военно-патриотическими идеями в области охвачены 12 392 ребенка. Отряды Юнapмии ecть вo вcex мyниципaлитeтax oблacти, пpaктичecки вeздe coздaны мecтныe штaбы движeния.

— Этo люди, кoтopыe чepeз 10-20 лeт бyдyт yпpaвлять нaшeй cтpaнoй, paзвивaть eё, – пoдчepкнyл губернатор Приамурья Bacилий Opлoв. – Heoбxoдимo фopмиpoвaть пpoгpaммы, кoтopыe бyдyт интepecны дeтям и пoнятны пeдaгoгaм. В Блaгoвeщeнcкe и Бeлoгopcкe coздaны пapки «Πaтpиoт», в этoм гoдy cвoи двepи pacпaxнeт и нoвый peгиoнaльный цeнтp «Aвaнгapд».