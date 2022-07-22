Треть амурчан получает посылки при помощи электронной подписи

Вот уже 285 тысяч амурских клиентов Почты России пользуются простой электронной подписью при получении почтовых отправлений, что значительно упрощает процесс.

— Сегодня более 90% почтовых отправлений наши операторы выдают с помощью простой электронной подписи. Сервис помогает клиентам значительно сократить время получения посылки. Клиентам достаточно один раз подтвердить согласие на использование простой электронной подписи и в дальнейшем не надо брать с собой паспорт и заполнять бумажные извещения, – прокомментировала директор Управления ФПС Амурской области Александра Коротовская.

Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на сайте Почты России, в почтовом отделении и через Госуслуги (зайти в соответствующий раздел сайта Почты России и нажать кнопку «Подключить через Госуслуги»). В заявке необходимо указать паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Регистрация занимает всего несколько минут. Для подтверждения личности клиенту необходимо однократно предъявить оператору паспорт.

После оформления электронной подписи регистрируемые почтовые отправления (мелкие пакеты, посылки, заказные письма), которые не требуют оплаты наложенного платежа, выдаются получателю без предъявления паспорта, а только по проверочному коду, поступившему в SMS-сообщении на мобильный телефон.

С помощью простой электронной подписи клиент может оформить доверенность на близкого человека, чтобы он смог забрать посылку или письмо в отделении Почты. В 2022 году уже более 15 000 человек стали новыми пользователями сервиса, сообщает министерство цифрового развития и связи Амурской области.