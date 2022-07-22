В Красноярском крае ветеринары спасли белого медведя
Во рту у косолапого застряла металлическая банка из-под сгущёнки
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала у себя в телеграм-канале фотографии и видео с молодой белой медведицей, во рту у которой застряла металлическая банка из-под сгущёнки. Происшествие случилось на севере Красноярского края, медведь вышел к людям в посёлок Диксон, пишет Москва 24.
На помощь краснокнижному животному прилетели московские ветеринары. Медведицу усыпили на десять минут и аккуратно достали банку. Специалисты обработали язык, который был весь в порезах. К счастью, повреждена только кожа, по словам спасателей, основная мышца не затронута.
В настоящее время состояние медведицы стабильное, ветеринары решили отпустить её на волю и назвали Монеточкой. А для скорейшего выздоровления пострадавшей привезли 50 килограммов рыбы.
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