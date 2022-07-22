Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:02 0

В Красноярском крае ветеринары спасли белого медведя

Во рту у косолапого застряла металлическая банка из-под сгущёнки

В Красноярском крае ветеринары спасли белого медведя
Фото: Москва 24

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала у себя в телеграм-канале фотографии и видео с молодой белой медведицей, во рту у которой застряла металлическая банка из-под сгущёнки. Происшествие случилось на севере Красноярского края, медведь вышел к людям в посёлок Диксон, пишет Москва 24.

На помощь краснокнижному животному прилетели московские ветеринары. Медведицу усыпили на десять минут и аккуратно достали банку. Специалисты обработали язык, который был весь в порезах. К счастью, повреждена только кожа, по словам спасателей, основная мышца не затронута.

В настоящее время состояние медведицы стабильное, ветеринары решили отпустить её на волю и назвали Монеточкой. А для скорейшего выздоровления пострадавшей привезли 50 килограммов рыбы.


Просмотров всего: 31

#животные #природа #происшествия

распечатать


Происшествия

В Амурской области стали реже убивать
Происшествия 1

На прилавки в Благовещенске чуть не попали почти 23 тонны тухлого мяса
Происшествия

У села Ивановка амурчане обнаружили клетку с медведем
Происшествия 6

Прокуратура возбудила дело в отношении АКС
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь