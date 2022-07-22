Сергей Астахов высказался об уехавших из России артистах

Астахов не поддерживает артистов, которые эмигрировали из России. Он не понимает, почему звёзды уезжают из страны, где их «любят и носят на руках». По словам актёра, все, кто когда-то покинул родину, рано или поздно возвращаются.

Он посоветовал покинувшим страну знаменитостям почитать историю эмиграции. Сергей заявил, что ни один русский не был счастлив в другой стране, «потому что там всегда на тебя будут смотреть свысока или как на предателя».

По мнению актёра, русский человек не может жить за границей, потому что у него другой менталитет. Астахов вспомнил, как однажды был поражён разговором в автобусе в Америке. Он услышал слова водителя о том, что к нему в гости приедет мама и он не знает, брать ли с неё деньги за газ и электроэнергию. Актёр не понимает, как можно брать деньги с родителей за проживание.

Сергей не считает американцев плохими людьми, но подчёркивает, что они кардинально отличаются от нас. Астахов также добавил, что посещает другие страны для отдыха, но не представляет себя там на ПМЖ.