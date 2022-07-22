На прилавки в Благовещенске чуть не попали почти 23 тонны тухлого мяса

Пятого июля на железнодорожной станции в Благовещенске инспекторы Управления Россельхознадзора по Амурской области выявили 32 партии недоброкачественного мяса и мясных продуктов общим весом более 22,5 тонны. Недоброкачественное мясо и мясные полуфабрикаты были обнаружены при осмотре вагона-термоса, следовавшего со станции Овражки Московской железной дороги.

Груз был предназначен для пяти индивидуальных предпринимателей и одного предприятия Амурской области, занимающихся оптовой и розничной торговлей продукцией из мяса и птицы, рыбой и пищевыми продуктами.

Экспертиза показала, что мясная продукция была 13 видов. Это мясо и полуфабрикаты из свинины и птицы, части цыплят-бройлеров и сардельки общим весом 22,7 тонны. Все они имели явные признаки недоброкачественности: гнилостный запах, повреждения упаковки, плесень.

Товар специалисты изъяли, получателям груза выданы предписания об уничтожении мясопродуктов. Седьмого июля весь объем сожгли в крематорных установках.

Как сообщают специалисты Россельхознадзора, это первый в Амурской области случай нарушения ветеринарно-санитарных правил, допущенных при перевозках грузов животного происхождения железнодорожным транспортом с начала текущего года.