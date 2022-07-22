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сегодня, 16:12 0

У села Ивановка амурчане обнаружили клетку с медведем

Зверь голодный и неухоженный

У села Ивановка амурчане обнаружили клетку с медведем
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка Татьяна Шилова. Женщина поехала в Ивановский район по работе и наткнулась там на клетку с медведем, одиноко стоящую у озер.

— Про этого медведя узнала на днях. Еду в Ивановку, а водитель говорит: «давайте заедем, покормим мишку». Бедный, он там живет на жаре, в клетке грязь. В постоянном доступе только вода, каким-то образом туда подвели трубу. Вроде как вода по ней идёт из озера. Сегодня уже заезжала на место с едой. Печень, курицу, яблоки, хлеб привезла. Медведь голодный, всё съел, – рассказала корреспонденту Амур.инфо амурчанка.

Татьяна говорит, что встретила у клетки местную жительницу. Та рассказала, что мишку сюда привезли ещё совсем маленьким, года четыре назад. Предполагают, что местный предприниматель хотел там, у озер, обустроить зону отдыха, но дело так и не продвинулось.

Между тем подходить близко к клетке опасно, сообщает Татьяна. Ограждения возле неё нет, и медведь легко может зацепить лапой, если зазеваться. Но люди все равно ходят и подкармливают, жалко зверя.

Информацию о мишке корреспондент Амур.инфо передал в охотуправление. В ведомстве пообещали заняться этой историей и дать комментарий.

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#животные #природа

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