У села Ивановка амурчане обнаружили клетку с медведем
Зверь голодный и неухоженный
В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка Татьяна Шилова. Женщина поехала в Ивановский район по работе и наткнулась там на клетку с медведем, одиноко стоящую у озер.
— Про этого медведя узнала на днях. Еду в Ивановку, а водитель говорит: «давайте заедем, покормим мишку». Бедный, он там живет на жаре, в клетке грязь. В постоянном доступе только вода, каким-то образом туда подвели трубу. Вроде как вода по ней идёт из озера. Сегодня уже заезжала на место с едой. Печень, курицу, яблоки, хлеб привезла. Медведь голодный, всё съел, – рассказала корреспонденту Амур.инфо амурчанка.
Татьяна говорит, что встретила у клетки местную жительницу. Та рассказала, что мишку сюда привезли ещё совсем маленьким, года четыре назад. Предполагают, что местный предприниматель хотел там, у озер, обустроить зону отдыха, но дело так и не продвинулось.
Между тем подходить близко к клетке опасно, сообщает Татьяна. Ограждения возле неё нет, и медведь легко может зацепить лапой, если зазеваться. Но люди все равно ходят и подкармливают, жалко зверя.
Информацию о мишке корреспондент Амур.инфо передал в охотуправление. В ведомстве пообещали заняться этой историей и дать комментарий.
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