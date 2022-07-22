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сегодня, 15:51 1

Амурские школьники смогут «примерить» на себя разные профессии

Проект «Билет в будущее» стартует 15 сентября

Амурские школьники смогут «примерить» на себя разные профессии
Фото: Виктория Большакова/Амур.инфо

В Приамурье 15 сентября стартует проект для школьников «Билет в будущее». Для того чтобы попробовать себя в той или иной профессии, ребятам необходимо сообщить об этом в своей школе, поскольку только организации, вошедшие в проект, могут предоставлять данные ребенка для регистрации на официальном портале «Билета в будущее».

В прошлом году амурские школьники смогли «примерить» на себя 32 профессии, а в этом их перечень станет шире – минимум 40, в том числе: анестезиолог, агрохимик, каменщик, парикмахер, системный администратор, веб-дизайнер, портной, повар и другие.

По результатам участия в мероприятиях проекта «Билет в будущее» каждый школьник получит рекомендации по выбору дальнейшей профессии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

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#дети #образование #производство #школа

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Возраст детей?

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