Амурские школьники смогут «примерить» на себя разные профессии

В прошлом году амурские школьники смогли «примерить» на себя 32 профессии, а в этом их перечень станет шире – минимум 40, в том числе: анестезиолог, агрохимик, каменщик, парикмахер, системный администратор, веб-дизайнер, портной, повар и другие.

По результатам участия в мероприятиях проекта «Билет в будущее» каждый школьник получит рекомендации по выбору дальнейшей профессии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.