Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:33 0

Стало известно, что родители советовали благовещенцам в плане карьеры

Опрос провёл сервис SuperJob

Стало известно, что родители советовали благовещенцам в плане карьеры
Фото: pixabay.com

Социальное исследование провели сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В открытом опросе приняли участие экономически активные жители Благовещенска. Исследование проходило с 12 по 21 июля 2022 года.

Участников спрашивали, какие наставления дают родители детям в начале карьерного пути.

Судя по ответам жителей Благовещенска, чаще всего их родители советовали им работать добросовестно (18 %) и не переставать учиться (14 %). Среди карьерных наставлений от родителей также были: не лениться, всегда оставаться человеком и быть ответственным (по 9 %). 7 % опрошенных родители рекомендовали выбирать профессию по душе, ещё 6 % – ничего не бояться, 5% – развивать самостоятельность.

Среди других менее популярных карьерных советов от родителей были следующие: работать на репутацию, быть терпеливым, уважать себя и окружающих, не спорить с начальством, не менять работу часто.

Для построения успешной карьеры сыновьям чаще советовали не переставать учиться и быть самостоятельными, дочерям – быть ответственными и выбирать профессию по душе.

Трети жителей Благовещенска родители вообще не давали карьерных советов.

Просмотров всего: 241

#работа

распечатать


Общество 1

Амурская область вошла в топ регионов с высокими зарплатами
Происшествия 3

В Бурятии начальника вокзала пытались подставить, придумывая преступления
Экономика 2

Опрос: белую зарплату получает две трети амурчан
Происшествия 1

В Свободном с компании взыскали долг по зарплате в полтора миллиона рублей

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь