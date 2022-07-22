Стало известно, что родители советовали благовещенцам в плане карьеры

Социальное исследование провели сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В открытом опросе приняли участие экономически активные жители Благовещенска. Исследование проходило с 12 по 21 июля 2022 года.

Участников спрашивали, какие наставления дают родители детям в начале карьерного пути.

Судя по ответам жителей Благовещенска, чаще всего их родители советовали им работать добросовестно (18 %) и не переставать учиться (14 %). Среди карьерных наставлений от родителей также были: не лениться, всегда оставаться человеком и быть ответственным (по 9 %). 7 % опрошенных родители рекомендовали выбирать профессию по душе, ещё 6 % – ничего не бояться, 5% – развивать самостоятельность.

Среди других менее популярных карьерных советов от родителей были следующие: работать на репутацию, быть терпеливым, уважать себя и окружающих, не спорить с начальством, не менять работу часто.

Для построения успешной карьеры сыновьям чаще советовали не переставать учиться и быть самостоятельными, дочерям – быть ответственными и выбирать профессию по душе.

Трети жителей Благовещенска родители вообще не давали карьерных советов.