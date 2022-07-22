Амурчанин пять лет борется за возможность полноценно жить

Фото: Константин Пичиненко

Пять лет назад на тот момент 29-летний житель села Тамбовка Константин Пичиненко, купаясь, ударился головой, в результате чего получил травму шейного отдела позвоночника. С этого момента каждый день для молодого человека – это шаг в борьбе за возможность вернуться к нормальной жизни.

— Седьмого июля 2017 года мы компанией отдыхали, купались. На следующий день нужно было на работу, я тогда работал в такси, решили с товарищем нырнуть ещё раз и потом ехать домой. Я нырнул неудачно – ударился головой о дно. Сразу же почувствовал боль в груди и шее, онемели ноги, – рассказывает о трагедии Константин.

Диагноз врача – компрессионно-оскольчатый перелом тела С5 позвонка. Молодому человеку сделали операцию, но после такой травмы восстановление проходит очень тяжело. Константин оказался прикован к инвалидному креслу.

За пять лет молодой человек прошёл четыре курса реабилитации. Трижды – на базе Ивановской районной больницы. Там помогают людям, перенёсшим операции на позвоночнике и суставах.

— Меня три раза направляли в ивановский реабилитационный центр. Там я проходил разные процедуры. Особенно помогает комплекс упражнений. Сразу после травмы я мог двигать только головой. Сейчас уже самостоятельно держу кружку, ложку, чищу зубы, могу бриться и надевать футболку без посторонней помощи.

Однако, как пояснил Константин, специалисты в реабилитационном центре в Ивановке честно признались, что на сегодняшний день сделали всё, что смогли, большего достичь в пределах этого центра не удастся, нужны лучшие условия.

Фото: Константин Пичиненко

Как оказалось, бесплатно по полису ОМС пациенты могут проходить реабилитацию лишь в том центре, куда им дали направление. Если же человек сам выбирает центр, то оплата полностью ложится на его плечи.

— Я понимал, что сам никогда не смогу оплатить себе реабилитацию – я инвалид первой группы, тётя оформлена по уходу за мной, по сути, на эти деньги мы и живём. Раньше помогал брат, но у него своя семья, он же не может меня содержать. Я обращался и в Минздрав, и в прокуратуру, но там ответ был один – бесплатная реабилитация возможна только в Ивановке. Благотворительные фонды тоже не смогли мне ничем помочь – очередь расписана на год вперёд. Долгое ожидание затормозит процесс восстановления, а дома всё равно невозможно добиться того результата, что со специалистами.

В начале этого года произошло настоящее чудо – случайно узнавший из соцсетей о проблеме Константина москвич Сергей полностью оплатил молодому человеку реабилитацию в одном из лучших столичных центров.

— Конечно, я удивился и обрадовался одновременно! Даже не верится, что бывают такие люди. Мы сразу отправили документы и дней через десять пришёл ответ, что нас ждут. Там мне предоставили всё необходимое, рядом с пациентами постоянно находились медицинские работники. Пока я был на реабилитации, на наших глазах человека поставили на ноги. Это вселяет надежду, заставляет двигаться вперёд.

Фото: Константин Пичиненко

В мае Константину привезли новую инвалидную коляску, теперь он может выезжать за пределы двора, а благодаря другу – и в другие населённые пункты.

— На днях сам ездил в банк по делам, а до этого с другом даже в Благовещенск съездили, гуляли по набережной. Вообще, я не мечтаю, живу здесь и сейчас, ставлю цели. Но уже решил – как только встану на ноги, поеду в Талакан на рыбалку, – делится планами молодой человек.

Сейчас Константин планирует пройти ещё один курс реабилитации в том же московском центре. Но денег на лечение пока нет, поэтому любую помощь житель Тамбовки примет с благодарностью. Мужчина надеется, что ему удастся собрать нужную сумму и продолжить восстановление, чтобы однажды вернуться к полноценной жизни.