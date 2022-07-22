Рики Мартин выиграл суд у племянника, обвинившего его в насилии

Адвокат Рики Мартина Марти Сингер опроверг, что между родственниками была сексуальная связь и указал на то, что у племянника певца есть серьёзные проблемы с ментальным здоровьем. Также стало известно, что Деннис сам недавно проходил по делу о домогательствах. Адвокат заявил, что Санчес срочно нуждается в помощи, а также надеется, «что это ужасное дело будет прекращено».

Состоявшийся вчера суд снял с певца все обвинения. После убедительных показаний Мартина его племянник отозвал свой иск. Итогами суда Рики поделился в соцсетях. Он опубликовал официальное письмо защищавших его адвокатов и отметил, что правда восторжествовала.

За последнее время это уже не первый скандал, в который попадает артист. В конце июня на него подала в суд его бывший менеджер Ребекка Друкер. Она требовала от Мартина три миллиона долларов, которые он ей якобы недоплатил за время их совместной работы.