Рики Мартин выиграл суд у племянника, обвинившего его в насилии
Рики Мартину грозило до 50 лет тюрьмы
Недавно стало известно, что племенник 50-летнего латиноамериканского певца Рики Мартина подал на него в суд. 21-летний Деннис Ядиэль Санчес обвинил артиста в физическом и психологическом насилии. Мартину грозило до 50 лет тюрьмы, сообщает «Вокруг ТВ».
Адвокат Рики Мартина Марти Сингер опроверг, что между родственниками была сексуальная связь и указал на то, что у племянника певца есть серьёзные проблемы с ментальным здоровьем. Также стало известно, что Деннис сам недавно проходил по делу о домогательствах. Адвокат заявил, что Санчес срочно нуждается в помощи, а также надеется, «что это ужасное дело будет прекращено».
Состоявшийся вчера суд снял с певца все обвинения. После убедительных показаний Мартина его племянник отозвал свой иск. Итогами суда Рики поделился в соцсетях. Он опубликовал официальное письмо защищавших его адвокатов и отметил, что правда восторжествовала.
За последнее время это уже не первый скандал, в который попадает артист. В конце июня на него подала в суд его бывший менеджер Ребекка Друкер. Она требовала от Мартина три миллиона долларов, которые он ей якобы недоплатил за время их совместной работы.
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