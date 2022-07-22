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22июля
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сегодня, 15:12 3

В Амурскую область возобновились прямые поставки цитрусовых из Китая

После двухлетнего перерыва в регион доставили более 25 тонн лимонов из приграничного Хэйхэ

В Амурскую область возобновились прямые поставки цитрусовых из Китая
Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области

Первая поставка цитрусовых из КНР прибыла в Амурскую область 15 июля. Через грузовое направление смешанного пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ.

Фрукты прошли надлежащий контроль. Пробы были переданы на исследование в ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора». По результатам экспертиз установлено, что все партии свободны от карантинных организмов. В скором времени фрукты появятся на прилавках.

Напомним, ограничения на ввоз цитрусовых культур были введены Россельхознадзором с шестого января 2020 года и отменены им с третьего февраля 2022 года.

С момента возобновления транспортного сообщения между Благовещенском и Хэйхэ, с 16 июня 2022 года, уже состоялось шесть поставок китайской плодоовощной продукции. Общий объем превысил пять тысяч тонн. Преимущественно это овощи и зелёные культуры. На фрукты пришлось более 600 тонн. Все партии прошли проверку.

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#таможня #Китай #экономика

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Счастье-то какое! )

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Бягом за текиллой)

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 минуты назад

    По вкусовым качествам китайская продукция проигрывает узбекской и таджикской. Плюс китайской продукции - если они реально будут конкурировать по цене, то узбеки и таджики снизят стоимость своей продукции.

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