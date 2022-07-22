В Амурскую область возобновились прямые поставки цитрусовых из Китая

Первая поставка цитрусовых из КНР прибыла в Амурскую область 15 июля. Через грузовое направление смешанного пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ.

Фрукты прошли надлежащий контроль. Пробы были переданы на исследование в ФГБУ «Амурский референтный центр Россельхознадзора». По результатам экспертиз установлено, что все партии свободны от карантинных организмов. В скором времени фрукты появятся на прилавках.

Напомним, ограничения на ввоз цитрусовых культур были введены Россельхознадзором с шестого января 2020 года и отменены им с третьего февраля 2022 года.

С момента возобновления транспортного сообщения между Благовещенском и Хэйхэ, с 16 июня 2022 года, уже состоялось шесть поставок китайской плодоовощной продукции. Общий объем превысил пять тысяч тонн. Преимущественно это овощи и зелёные культуры. На фрукты пришлось более 600 тонн. Все партии прошли проверку.