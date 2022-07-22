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сегодня, 14:21 0

Дочь Любови Успенской хочет отказаться от фамилии отца

Татьяна Плаксина возьмёт фамилию друга матери

Дочь Любови Успенской хочет отказаться от фамилии отца
Фото: zvezdi.ru

Любовь Успенская больше года пыталась наладить отношения с дочерью. Татьяна употребляла запрещённые вещества и поливала мать грязью. Сейчас Успенская и Плаксина помирились, а с отцом девушка оборвала все связи. Она даже хочет отказаться от фамилии, которая досталась ей от родителя, сообщает «СтарХит».

Успенская уверена, что её дочь обзавелась вредными привычками из-за собственного отца. Она заявляет, что Александр Плаксин намеренно подсадил дочь на наркотики и сделал всё, чтобы её разрушить. По словам певицы, Татьяна с благословения отца начала курить, поскольку доверяла ему и слушалась во всём.

Сейчас звёздная наследница общается только с матерью, а с отцом оборвала все связи. Плаксина даже хочет отказаться от фамилии, которая досталась ей от папы.

68-летняя Любовь Залмановна поддерживает дочь. Она считает, что фамилия Плаксина говорит о том, что надо плакать. Татьяна хотела взять фамилию друга матери, но пока окончательно не решила.

Именно приятель певицы Казимир помог ей помириться с наследницей и привёз её в Москву. Успенская очень благодарна другу и считает, что только благодаря Казимиру смогла вернуть свою дочь.

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#дети #шоу-бизнес

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