Дочь Любови Успенской хочет отказаться от фамилии отца

Успенская уверена, что её дочь обзавелась вредными привычками из-за собственного отца. Она заявляет, что Александр Плаксин намеренно подсадил дочь на наркотики и сделал всё, чтобы её разрушить. По словам певицы, Татьяна с благословения отца начала курить, поскольку доверяла ему и слушалась во всём.

Сейчас звёздная наследница общается только с матерью, а с отцом оборвала все связи. Плаксина даже хочет отказаться от фамилии, которая досталась ей от папы.

68-летняя Любовь Залмановна поддерживает дочь. Она считает, что фамилия Плаксина говорит о том, что надо плакать. Татьяна хотела взять фамилию друга матери, но пока окончательно не решила.

Именно приятель певицы Казимир помог ей помириться с наследницей и привёз её в Москву. Успенская очень благодарна другу и считает, что только благодаря Казимиру смогла вернуть свою дочь.