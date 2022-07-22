Прокуратура возбудила дело в отношении АКС

Прокуратура Благовещенска внесла представление главному управляющему директору АКС. Кроме того, в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении. Таковы итоги проверки после массового отключения в городе электроснабжения.

Напомним, более двух суток, с четвертого по шестое июля, без света провели более четырех тысяч горожан. От электроэнергии были отключены социально-культурные учреждения. Не работали светофоры.

Проверку провела прокуратура Благовещенска совместно со специалистами Ростехнадзора. По информации надзорного органа, основная причина технологического сбоя – высокий износ электрических сетей, их несвоевременный ремонт и замена. За выявленные нарушения организации может грозить штраф, это десятки тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Ситуацию прокомментировал мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

— Как и говорил ранее, считаю, что виновные должны нести ответственность в полной мере. Прокуратура также проводит проверку по факту отключения света, который произошел накануне (21 июля - прим.ред.). По её результатам примут необходимые меры реагирования. Здесь коммунальная авария охватила большее количество жителей, нежели в прошлый раз – порядка 15 тысяч потребителей. Но хочу отметить, что вчера ресурсники – ДРСК – не стали ждать двое суток, а оперативно переподключили потребителей на резервную схему электропитания, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.