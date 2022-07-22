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сегодня, 14:30 6

Прокуратура возбудила дело в отношении АКС

Решение приняли по итогам проверки после массового отключения электроснабжения в Благовещенске

Прокуратура возбудила дело в отношении АКС
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Благовещенска внесла представление главному управляющему директору АКС. Кроме того, в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении. Таковы итоги проверки после массового отключения в городе электроснабжения.

Напомним, более двух суток, с четвертого по шестое июля, без света провели более четырех тысяч горожан. От электроэнергии были отключены социально-культурные учреждения. Не работали светофоры.

Проверку провела прокуратура Благовещенска совместно со специалистами Ростехнадзора. По информации надзорного органа, основная причина технологического сбоя – высокий износ электрических сетей, их несвоевременный ремонт и замена. За выявленные нарушения организации может грозить штраф, это десятки тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Ситуацию прокомментировал мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

— Как и говорил ранее, считаю, что виновные должны нести ответственность в полной мере. Прокуратура также проводит проверку по факту отключения света, который произошел накануне (21 июля - прим.ред.). По её результатам примут необходимые меры реагирования. Здесь коммунальная авария охватила большее количество жителей, нежели в прошлый раз – порядка 15 тысяч потребителей. Но хочу отметить, что вчера ресурсники – ДРСК – не стали ждать двое суток, а оперативно переподключили потребителей на резервную схему электропитания, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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#ЖКХ #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • elkin-palkin

    elkin-palkin
    3 часа назад

    Ага, давайте приостановим деятельность АКС на 90 суток. А директор конечно во всем виноват - 50 лет кабеля лежали и ничего, а тут он пришел и они в негодность стали приходить

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    "или приостановление деятельности до 90 суток."

    То есть по столбам три месяца прокуроры лазить будут? Или они сами ремонтироваться будут?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    "или приостановление деятельности до 90 суток"

    Я смотрю всем нравится перспектива приостановки деятельности на три месяца!!! )))

    А город за это время как выживать будет?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    ...А город подумал-ученья идут...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Не наводите панику "90 суток"

    Или пора за газовой плиткой с баллоном

    Завидую маме, она на 3-м этаже живёт, а я на 15! Отключили наш квартал на пару часов за неделю до этого "почти на трое суток", ощутила))

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Лайка, у тебя нет в запасе портативной плитки с баллонами? Вот жеж неприспособленная к тяготам жизни :)

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