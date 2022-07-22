Главный пристав Амурской области покинула свой пост

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области Светлана Засядько покинула свой пост, сообщили в ведомстве.

Свою карьеру Светлана Владимировна начала в 2006 году с должности судебного пристава-исполнителя. В 2013 году стала начальником межрайонного отдела судебных приставов по городу Свободному. Региональное ведомство возглавила в 2018 году.

Исполняющим обязанности руководителя назначена Виктория Шмаргалова. Ранее она занимала пост заместителя руководителя регионального управления ФССП.