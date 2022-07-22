Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:13 3

Главный пристав Амурской области покинула свой пост

Светлана Засядько возглавляла ведомство с 2018 года

Главный пристав Амурской области покинула свой пост
Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области Светлана Засядько покинула свой пост, сообщили в ведомстве.

Свою карьеру Светлана Владимировна начала в 2006 году с должности судебного пристава-исполнителя. В 2013 году стала начальником межрайонного отдела судебных приставов по городу Свободному. Региональное ведомство возглавила в 2018 году.

Исполняющим обязанности руководителя назначена Виктория Шмаргалова. Ранее она занимала пост заместителя руководителя регионального управления ФССП.

Просмотров всего: 930

#областная власть #закон

распечатать


Общество 3

Амурский министр прокомментировала создание Всероссийского движения детей и молодежи
Происшествия 7

Амурские общественники добиваются сноса ветхих строений
Происшествия 5

За пьяную езду благовещенец заплатит двести тысяч рублей

Власть 4

В Амурской области за полгода зафиксировано 59 тысяч случаев нарушения закона
Комментарии
Показать все (3)
  • Beerman

    Beerman
    3 часа назад

    Абсолютно бесполезный орган власти, ещё и погоны теперь надели.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Они только в пользу государства взыскания своевременно проводят. (((

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Вредительская контора.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь