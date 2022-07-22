В Тындинском округе зарегистрировали подземные толчки
Землетрясение произошло на глубине десяти километров
Сейсмостанция Якутского филиала Геофизической службы СО РАН ночью 22 июля на территории Тындинского муниципального округа зафиксировала сейсмособытие магнитудой 3,0 на глубине десяти километров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Амурской области.
Расстояние от эпицентра до ближайшего населённого пункта – посёлка Могот – составляет 49 километров. По информации главы Тындинского муниципального округа, подземные толчки не ощущались, разрушений не зарегистрировано, пострадавших нет.
Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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