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сегодня, 13:32 0

Амурчанка утонула близ села Ивановка

Ночное купание окончилось трагедией

Амурчанка утонула близ села Ивановка
Фото: Амур.инфо

В Единую диспетчерскую службу Ивановского муниципального округа поступило сообщение о том, что во время ночного купания на дамбе села Ивановка утонула женщина 1971 года рождения. Тело уже нашли.

Водоём в Ивановке не предназначен для отдыха граждан, что никак не мешает местным жителям купаться в нём. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, позднее эта информация должна быть подтверждена или опровергнута результатами судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

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#МЧС #происшествия

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