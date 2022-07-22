Амурчанка утонула близ села Ивановка

В Единую диспетчерскую службу Ивановского муниципального округа поступило сообщение о том, что во время ночного купания на дамбе села Ивановка утонула женщина 1971 года рождения. Тело уже нашли.

Водоём в Ивановке не предназначен для отдыха граждан, что никак не мешает местным жителям купаться в нём. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, позднее эта информация должна быть подтверждена или опровергнута результатами судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

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Илья Ринейский