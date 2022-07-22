Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:13 0

В Китае широко обсуждаются американские биолаборатории на Тайване

Размещение подобных объектов рассматривается как нарушение суверенитета и акт агрессии против КНР

В Китае широко обсуждаются американские биолаборатории на Тайване
Фото: Pixabay

Реагируя на опубликованные Россией данные о деятельности американских биолабораторий на Украине, Центральный коммунистический союз молодёжи Китая распространил в соцсети Weibo обвинения в сторону США, в которых говорится о разработке в украинских лабораториях биологического оружия, нацеленного на уничтожение репродуктивной функции женщин определённых этнических групп.

Публикация набрала уже более 350 миллионов просмотров. Тему американских биологических «исследований» на территории третьих стран поддержало Центральное телевидение Китая, которое сообщает о том, что у властей КНР имеются данные о расположении американской биолаборатории на острове Тайвань, вокруг которой время от времени происходят странные вспышки инфекционных заболеваний.

— Использование подобных технологий приведет к геноциду без войны, – сообщает китайский комсомол на своей странице в Weibo и заканчивает публикацию заявлением о том, что в настоящее время флот и авиация КНР пытаются ограничить доступ американских кораблей к острову Тайвань, сообщает China Daily.

Просмотров всего: 588

#Украина #Китай #политика #российская власть #экология

распечатать


Общество 3

Амурский министр прокомментировала создание Всероссийского движения детей и молодежи
Экономика 3

В Амурскую область возобновились прямые поставки цитрусовых из Китая
Общество

В Благовещенске проведут традиционную акцию «Цветы на воде»

Происшествия 2

В Хэйхэ затопило ботанический остров
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь