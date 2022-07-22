Реагируя на опубликованные Россией данные о деятельности американских биолабораторий на Украине, Центральный коммунистический союз молодёжи Китая распространил в соцсети Weibo обвинения в сторону США, в которых говорится о разработке в украинских лабораториях биологического оружия, нацеленного на уничтожение репродуктивной функции женщин определённых этнических групп.

Публикация набрала уже более 350 миллионов просмотров. Тему американских биологических «исследований» на территории третьих стран поддержало Центральное телевидение Китая, которое сообщает о том, что у властей КНР имеются данные о расположении американской биолаборатории на острове Тайвань, вокруг которой время от времени происходят странные вспышки инфекционных заболеваний.

— Использование подобных технологий приведет к геноциду без войны, – сообщает китайский комсомол на своей странице в Weibo и заканчивает публикацию заявлением о том, что в настоящее время флот и авиация КНР пытаются ограничить доступ американских кораблей к острову Тайвань, сообщает China Daily.