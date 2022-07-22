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22июля
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сегодня, 12:51 7

Фудшеринг в России: супермаркеты будут бесплатно отдавать еду

Программа рассчитана на малоимущих

Фудшеринг в России: супермаркеты будут бесплатно отдавать еду
Фото: Амур.инфо

В России на государственном уровне намерены развить новую программу социальной направленности – фудшеринг. Инициатива предполагает, что ритейлерские сети (супермаркеты и магазины) будут безвозмездно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности.

Речь идёт только о пищевой продукции, пригодной к употреблению, имеющей нужные сертификаты качества и соответствующей действующему регулированию, пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг России.

В ведомстве полагают, что программа поможет не только нуждающимся, но и позволит спасти около одного миллиона тонн продовольствия в год. Помимо гуманитарной стороны вопроса утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды.

Но есть загвоздка, сообщают в ведомстве. В настоящий момент ритейлерам выгодно списывать, а не отдавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность, так как последнее подразумевает налоговые вычеты. В связи с этим данный вид операций хотят освободить от НДС, тогда участие в программе станет выгодно торговым сетям.

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#помощь #экономика

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Комментарии
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  • DrDok

    DrDok
    5 часов назад

    Нормально, все нищим по помойкам не шариться, да и за вывоз на мусорку меньше платить.

  • Таранов

    Таранов
    4 часа назад

    Да здравствует Путин да здравствует наш президент спасибо за развитие нашей страны спасибо

  • старатель

    старатель
    4 часа назад

    Таранов 1 минута назад

    Да здравствует Путин да здравствует наш президент спасибо за развитие нашей страны спасибо

    А как связан президент и срок годности продукта питания ,

    у Вас голова не болит , Вы здоровы ?

  • Маша64

    Маша64
    4 часа назад

    Хоооосподя, заботливые вы наши. Будем ЖРАТЬ теперь просрочку.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Вы ошибаетесь, просрочку будут жрать(и раньше жрали) работники магазинов.

  • Paster

    Paster
    58 минут назад

    "Хоооосподя, заботливые вы наши. Будем ЖРАТЬ теперь просрочку."

    Раскатали губу уже смотрю.

  • Paster

    Paster
    58 минут назад

    Ващет, речь про продукты с "истекающим сроком годности", где вы тут про просрочку выдумали?

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