Фудшеринг в России: супермаркеты будут бесплатно отдавать еду

В России на государственном уровне намерены развить новую программу социальной направленности – фудшеринг. Инициатива предполагает, что ритейлерские сети (супермаркеты и магазины) будут безвозмездно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности.

Речь идёт только о пищевой продукции, пригодной к употреблению, имеющей нужные сертификаты качества и соответствующей действующему регулированию, пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг России.

В ведомстве полагают, что программа поможет не только нуждающимся, но и позволит спасти около одного миллиона тонн продовольствия в год. Помимо гуманитарной стороны вопроса утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды.

Но есть загвоздка, сообщают в ведомстве. В настоящий момент ритейлерам выгодно списывать, а не отдавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность, так как последнее подразумевает налоговые вычеты. В связи с этим данный вид операций хотят освободить от НДС, тогда участие в программе станет выгодно торговым сетям.