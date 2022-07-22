В Хабаровске скорая попала в ДТП: пострадал младенец

В Хабаровске столкнулись скорая и иномарка. В ДТП пострадали фельдшер и младенец.

Спецмашина с включённой сиреной и сигнальными огнями утром 22 июля везла малыша и его маму в детскую больницу. На пересечении Пионерской и Кубяка в скорую врезался Nissan Cube. Машина ехала на зелёный – водитель не услышал спецсигнал.

Машина скорой опрокинулась, фельдшер и ребёнок получили черепно-мозговые травмы. Обоих доставили во вторую краевую больницу.

Как пояснил полицейским водитель легкового автомобиля, он просто не услышал сирену, пишет портал dvnovosti.ru. Столкновение для него стало неожиданностью, так как водитель ехал на зелёный. С места происшествия он не скрывался.

К месту ДТП подъехало ещё три скорых, пострадавших увезли.

— На пересечении улиц Павла Морозова и Кубяка водитель автомобиля «Ниссан-Куб» при выезде с улицы Кубяка не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора со включенными световыми и звуковыми сигналами. В результате столкновения травмированы три человека, в том числе один несовершеннолетний. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, – сообщили в краевом управлении ГИБДД.