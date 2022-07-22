Василий Орлов: «Потребность жителей Амурской области в молоке обеспечим на 97 %»

Благодаря трём крупным инвестиционным проектам, которые реализуют в Приамурье, до 2025 года потребность в молоке будет закрыта на 97 %, сообщили в пресс-службе правительства области.

Два проекта в Тамбовском районе – это «Приамурье» и «Амурский партизан», третий – «Луч» в Ивановском районе. Правительство из областного бюджета выделяет финансовую помощь на покупку скота и оборудования. Планируют возмещать процентную ставку по кредитам на строительство.

Новый объект «Приамурье», который недавно заработал в Козьмодемьяновке даст 3,2 тысячи тонн молока в год. Инвестиции составили 472 миллиона рублей.

Строительство комплекса «Луч» на 2 400 голов в Ивановском районе идёт по графику. Открыть мега-ферму планируют в декабре этого года, она даст почти 16 тонн молока в год. Сумма инвестиций составила почти 1,3 миллиарда рублей.

В это же время планируют открыть молочную ферму на 600 голов в селе Косицыно. На проект потратят свыше 380 миллионов рублей. Производство молока в области увеличится на 5,2 тысячи тонн в год.

— Благодаря крупным инвестпроектам потребность в молоке на внутреннем рынке Амурской области обеспечим на 97 %. В целом реализация инвестпроектов в сельском хозяйстве даёт мультипликативный эффект: она обеспечивает продовольственную безопасность региона, предоставляет жителям качественную местную продукцию, создает новые рабочие места и развивает социальную инфраструктуру сельских территорий. Мы продолжим поддерживать сельхозтоваропроизводителей, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.