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сегодня, 12:08 3

Василий Орлов: «Потребность жителей Амурской области в молоке обеспечим на 97 %»

Такая возможность появилась благодаря крупным инвестпроектам

Василий Орлов: «Потребность жителей Амурской области в молоке обеспечим на 97 %»
Фото: Светлана Митина

Благодаря трём крупным инвестиционным проектам, которые реализуют в Приамурье, до 2025 года потребность в молоке будет закрыта на 97 %, сообщили в пресс-службе правительства области.

Два проекта в Тамбовском районе – это «Приамурье» и «Амурский партизан», третий – «Луч» в Ивановском районе. Правительство из областного бюджета выделяет финансовую помощь на покупку скота и оборудования. Планируют возмещать процентную ставку по кредитам на строительство.

Новый объект «Приамурье», который недавно заработал в Козьмодемьяновке даст 3,2 тысячи тонн молока в год. Инвестиции составили 472 миллиона рублей.

Строительство комплекса «Луч» на 2 400 голов в Ивановском районе идёт по графику. Открыть мега-ферму планируют в декабре этого года, она даст почти 16 тонн молока в год. Сумма инвестиций составила почти 1,3 миллиарда рублей.

В это же время планируют открыть молочную ферму на 600 голов в селе Косицыно. На проект потратят свыше 380 миллионов рублей. Производство молока в области увеличится на 5,2 тысячи тонн в год.

— Благодаря крупным инвестпроектам потребность в молоке на внутреннем рынке Амурской области обеспечим на 97 %. В целом реализация инвестпроектов в сельском хозяйстве даёт мультипликативный эффект: она обеспечивает продовольственную безопасность региона, предоставляет жителям качественную местную продукцию, создает новые рабочие места и развивает социальную инфраструктуру сельских территорий. Мы продолжим поддерживать сельхозтоваропроизводителей, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

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#губернатор #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    6 часов назад

    по какой цене?

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    А где натуральное молоко в магазинах?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    20 минут назад

    А где натуральное молоко в магазинах?

    От него отказались сами покупатели, помогли им в этом магазины в том числе.

    Кислое и вонючее. Ну и хранится весьма мало. (с)

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