Елена Блиновская в третий раз устроила свадьбу со своим мужем
Блиновская решила снова отправиться под венец на тринадцатую годовщину брака
Елена Блиновская уже признавалась, что любит выходить замуж за своего мужа. На очередную годовщину свадьбы блогер решила устроить торжество и снова нарядилась в белое платье, сообщает «СтарХит».
Елена Блиновская в третий раз отправилась под венец с мужем Алексеем, чтобы отметить 13-ю годовщину брака. Она рассказала, что до этого они надевали друг другу кольца только в день свадьбы и на десятилетие.
40-летняя звезда призналась, что муж поддерживает её в этой «привычке жениться». По словам Елены, «если бы была работа «выходить замуж», она бы быстро нашла себя». Недаром когда-то у Блиновской было свадебное агентство.
Подписчицы знаменитости поддержали её в этом решении и признались, что им тоже нравится выходить замуж за одного и того же мужчину.
Елена рассказала, что подготовкой свадьбы занимаются супруг и их друзья. Она призналась, что «пытается как-то справится с захлёстывающими эмоциями». Блиновская назвала происходящее «очень невероятным кино про её удивительную жизнь».
Как сообщает «Пятый канал», для своей третьей свадьбы Блиновская выбрала белоснежное платье с глубоким декольте. Изюминкой наряда стала воздушная полупрозрачная накидка с капюшоном, которая придала невесте сходство со сказочной принцессой.
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