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Елена Блиновская в третий раз устроила свадьбу со своим мужем

Блиновская решила снова отправиться под венец на тринадцатую годовщину брака

Елена Блиновская в третий раз устроила свадьбу со своим мужем
Фото: stevenkettle.blogspot.com

Елена Блиновская уже признавалась, что любит выходить замуж за своего мужа. На очередную годовщину свадьбы блогер решила устроить торжество и снова нарядилась в белое платье, сообщает «СтарХит».

Елена Блиновская в третий раз отправилась под венец с мужем Алексеем, чтобы отметить 13-ю годовщину брака. Она рассказала, что до этого они надевали друг другу кольца только в день свадьбы и на десятилетие.

40-летняя звезда призналась, что муж поддерживает её в этой «привычке жениться». По словам Елены, «если бы была работа «выходить замуж», она бы быстро нашла себя». Недаром когда-то у Блиновской было свадебное агентство.

Подписчицы знаменитости поддержали её в этом решении и признались, что им тоже нравится выходить замуж за одного и того же мужчину.

Елена рассказала, что подготовкой свадьбы занимаются супруг и их друзья. Она призналась, что «пытается как-то справится с захлёстывающими эмоциями». Блиновская назвала происходящее «очень невероятным кино про её удивительную жизнь».

Как сообщает «Пятый канал», для своей третьей свадьбы Блиновская выбрала белоснежное платье с глубоким декольте. Изюминкой наряда стала воздушная полупрозрачная накидка с капюшоном, которая придала невесте сходство со сказочной принцессой.

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#праздники #соцсети #шоу-бизнес

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