Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:48 0

Злоупотребления в амурской полиции оценит суд

По делу бывшего начальника отделения строительства управления МВД утверждено обвинительное заключение

Злоупотребления в амурской полиции оценит суд
Фото: Амур.инфо

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение для бывшего начальника отделения капитального строительства амурского областного управления МВД. Действия обвиняемого удостоены статьи 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как выяснило следствие, в 2013-2014 годах полицейский, курировавший строительные вопросы, организовывал заключение госконтракта на реконструкцию здания клуба с переделкой его в спорткомплекс.

Действуя в группе с некоторыми другими должностными лицами и представителем подрядчика, он допустил произвольное манипулирование проектно-сметной документацией, объёмами работ, организовал выделение дополнительных средств на сумму 6,5 миллиона рублей на работы, которые были ранее исключены из документации.

В результате действий группы лиц здание было реконструировано с серьёзными нарушениями. Для устранения всех выявленных недостатков необходимо дополнительно выделить 18,7 миллиона рублей.

В ближайшее время Благовещенский городской суд назначит дату заседания по делу, сообщает управление Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

Просмотров всего: 665

#криминал #происшествия #строительство #технологии

распечатать


Происшествия

В Амурской области стали реже убивать
Происшествия

В Красноярском крае ветеринары спасли белого медведя
Происшествия 1

На прилавки в Благовещенске чуть не попали почти 23 тонны тухлого мяса
Происшествия 6

Прокуратура возбудила дело в отношении АКС
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь