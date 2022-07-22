Злоупотребления в амурской полиции оценит суд

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение для бывшего начальника отделения капитального строительства амурского областного управления МВД. Действия обвиняемого удостоены статьи 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как выяснило следствие, в 2013-2014 годах полицейский, курировавший строительные вопросы, организовывал заключение госконтракта на реконструкцию здания клуба с переделкой его в спорткомплекс.

Действуя в группе с некоторыми другими должностными лицами и представителем подрядчика, он допустил произвольное манипулирование проектно-сметной документацией, объёмами работ, организовал выделение дополнительных средств на сумму 6,5 миллиона рублей на работы, которые были ранее исключены из документации.

В результате действий группы лиц здание было реконструировано с серьёзными нарушениями. Для устранения всех выявленных недостатков необходимо дополнительно выделить 18,7 миллиона рублей.

В ближайшее время Благовещенский городской суд назначит дату заседания по делу, сообщает управление Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.