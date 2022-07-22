Депутат Роман Худяков заявил, что Галкин и Пугачёва собираются навсегда переехать в США

Худяков заявил, что Примадонна уезжает вслед за мужем, которому «в России жизнь уже не светит». Сейчас супруги занимаются продажей и переоформлением имущества, в том числе особняка в подмосковной деревне Грязь.

По словам депутата, Галкин и Пугачёва планируют до осени продать недвижимость, включая замок, который оценили в один миллиард рублей. Особняк уже с весны стоит на продаже за 700 миллионов рублей. Худяков считает, что вряд ли кто-то «купит эдакий китч со скульптурой Бэтмена во дворе».

Общественный деятель уверен, что звёздная пара надолго не задержится в стране и вскоре обоснуется в США. Он заявил, что в конце зимы Примадонна с супругом хотят приобрести недвижимость в Штатах, после чего Галкин собирается с триумфом дать первый концерт для своей американской публики.

По мнению Худякова, маршруты гастролей и переездов юмористу составляют не концертные директора, а некие «кураторы». Депутат уверен, что о своей карьере Галкин может не беспокоиться, ведь комиков на Западе покупают дорого. Особенно тех, кто готов отказаться от своей страны.

Недавно шоумен опубликовал свой гастрольный график, согласно которому в конце июля он выступит в Анталье, а в начале августа даст концерт в Юрмале. После этого Галкин отправится в Хельсинки, Варшаву и Лондон. А в сентябре выступления юмориста запланированы в Австралии и Новой Зеландии.