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сегодня, 10:27 2

Депутат Роман Худяков заявил, что Галкин и Пугачёва собираются навсегда переехать в США

Худяков рассказал о планах звёздной пары

Депутат Роман Худяков заявил, что Галкин и Пугачёва собираются навсегда переехать в США
Фото: oglavnom.su

Депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Алла Пугачёва и Максим Галкин не вернутся в Россию. Он рассказал в социальных сетях, что звёздная пара уже определилась с местом жительства и собирается переехать в США, сообщает «Пятый канал».

Худяков заявил, что Примадонна уезжает вслед за мужем, которому «в России жизнь уже не светит». Сейчас супруги занимаются продажей и переоформлением имущества, в том числе особняка в подмосковной деревне Грязь.

По словам депутата, Галкин и Пугачёва планируют до осени продать недвижимость, включая замок, который оценили в один миллиард рублей. Особняк уже с весны стоит на продаже за 700 миллионов рублей. Худяков считает, что вряд ли кто-то «купит эдакий китч со скульптурой Бэтмена во дворе».

Общественный деятель уверен, что звёздная пара надолго не задержится в стране и вскоре обоснуется в США. Он заявил, что в конце зимы Примадонна с супругом хотят приобрести недвижимость в Штатах, после чего Галкин собирается с триумфом дать первый концерт для своей американской публики.

По мнению Худякова, маршруты гастролей и переездов юмористу составляют не концертные директора, а некие «кураторы». Депутат уверен, что о своей карьере Галкин может не беспокоиться, ведь комиков на Западе покупают дорого. Особенно тех, кто готов отказаться от своей страны.

Недавно шоумен опубликовал свой гастрольный график, согласно которому в конце июля он выступит в Анталье, а в начале августа даст концерт в Юрмале. После этого Галкин отправится в Хельсинки, Варшаву и Лондон. А в сентябре выступления юмориста запланированы в Австралии и Новой Зеландии.

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#соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Скатертью дорожка!

    Кстати, они там готовы перед (неграми), извините, афроамериканцами извиняться? ;)

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Извинись пред заслуженной и царём награжденной.

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