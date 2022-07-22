В четвёртом квартале 2022 года ожидается падение рубля

Спровоцировать новый виток ослабления рубля в четвёртом квартале 2022 года может консенсус стран Запада по ограничениям на экспорт российской нефти. Об этом рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Как считает эксперт, новое бюджетное правило в России сформулируют лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти. Согласование, скорее всего, займёт много времени.

Всё это может произойти не раньше четвёртого квартала 2022 года. Это согласуется с прогнозами аналитиков по курсу доллара и евро к рублю на конец года – на уровне 70-75 рублей за доллар. Сыроваткин полагает, что чем дольше Россия сохранит экспорт, тем позже ослабнет рубль, сообщает РИА ФАН со ссылкой на информационное агентство Прайм.