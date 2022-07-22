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сегодня, 11:12 0

Благовещенца подозревают в краже мобильника и бензопилы

Молодой человек воспользовался гостеприимством знакомого

Благовещенца подозревают в краже мобильника и бензопилы
Фото: pixabay.com

В Благовещенске задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении чужого имущества. Как сообщили в Управлении МВД России по Амурской области, молодой человек вынес из дома знакомого мобильный телефон и бензопилу.

По данным следствия, потерпевший организовал у себя дома застолье, после которого гости и хозяин покинули частный дом, однако позже подозреваемый, воспользовавшись удобным моментом, вернулся и похитил мобильный телефон и бензопилу.

После сообщения о пропаже имущества сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека и доставили в отдел полиции.

Как оказалось, благовещенец уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичного преступления. Кроме того, установлена причастность задержанного ещё к одному подобному преступлению.

Во всех случаях похищенное имущество злоумышленник продавал, а деньги тратил на собственные нужды. Ущерб от его действий составил более 45 000 рублей.

Следователем возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#происшествия #криминал

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