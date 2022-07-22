Благовещенца подозревают в краже мобильника и бензопилы

В Благовещенске задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении чужого имущества. Как сообщили в Управлении МВД России по Амурской области, молодой человек вынес из дома знакомого мобильный телефон и бензопилу.

По данным следствия, потерпевший организовал у себя дома застолье, после которого гости и хозяин покинули частный дом, однако позже подозреваемый, воспользовавшись удобным моментом, вернулся и похитил мобильный телефон и бензопилу.

После сообщения о пропаже имущества сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека и доставили в отдел полиции.

Как оказалось, благовещенец уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичного преступления. Кроме того, установлена причастность задержанного ещё к одному подобному преступлению.

Во всех случаях похищенное имущество злоумышленник продавал, а деньги тратил на собственные нужды. Ущерб от его действий составил более 45 000 рублей.

Следователем возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.