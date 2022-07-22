Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:51 0

Муж Русланы Писанки назвал причину её смерти

Игорь Исаков сообщил, что Писанка умерла от агрессивной формы рака

Муж Русланы Писанки назвал причину её смерти
Фото: simpleslim.ru

Руслана Писанка скончалась в Германии в 56 лет. Сообщалось, что артистка умерла после тяжёлой болезни, которую предпочитала скрывать. Накануне муж Писанки в своём блоге раскрыл диагноз супруги, сообщает «Комсомольская правда».

Руслана Писанка скончалась 19 июля в Германии, куда весной уехала на лечение. В окружении артистки говорили, что она отправилась за границу из-за тяжёлой болезни. Вдовец украинской актрисы Игорь Исаков в своём блоге рассказал о том, что на самом деле стало причиной смерти его супруги.

По его словам, Руслана умерла от агрессивной формы рака. К сожалению, врачи обнаружили опухоль слишком поздно. Исаков признаётся, что бороться с болезнью так, как это делала жена, он «не смог бы даже наполовину». Писанка до самой смерти верила, что сможет победить страшный недуг.

Друзья Писанки ещё зимой начали подозревать, что актриса тяжело больна. Во время одного из последних спектаклей она потеряла сознание.

Как пишет «Московский комсомолец», российский зритель запомнил Руслану Писанку как соведущую Льва Новожёнова в программе «Страна Советов», которая выходила в начале 2000-х годов. Также артистка снималась в сериале «Сваты» (16+).

На Украине Писанка участвовала в различных телепроектах, в том числе с будущим президентом Владимиром Зеленским. Помимо работы на телевидении, актриса также вела авторскую программу на радио.

Просмотров всего: 719

#память #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Елена Блиновская в третий раз устроила свадьбу со своим мужем
В России и мире 1

Депутат Роман Худяков заявил, что Галкин и Пугачёва собираются навсегда переехать в США
Общество 1

На улицах Благовещенска устанавливают баннеры с портретами героев
В России и мире 1

Режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий получил 14 лет колонии за педофилию
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь