Муж Русланы Писанки назвал причину её смерти

Руслана Писанка скончалась 19 июля в Германии, куда весной уехала на лечение. В окружении артистки говорили, что она отправилась за границу из-за тяжёлой болезни. Вдовец украинской актрисы Игорь Исаков в своём блоге рассказал о том, что на самом деле стало причиной смерти его супруги.

По его словам, Руслана умерла от агрессивной формы рака. К сожалению, врачи обнаружили опухоль слишком поздно. Исаков признаётся, что бороться с болезнью так, как это делала жена, он «не смог бы даже наполовину». Писанка до самой смерти верила, что сможет победить страшный недуг.

Друзья Писанки ещё зимой начали подозревать, что актриса тяжело больна. Во время одного из последних спектаклей она потеряла сознание.

Как пишет «Московский комсомолец», российский зритель запомнил Руслану Писанку как соведущую Льва Новожёнова в программе «Страна Советов», которая выходила в начале 2000-х годов. Также артистка снималась в сериале «Сваты» (16+).

На Украине Писанка участвовала в различных телепроектах, в том числе с будущим президентом Владимиром Зеленским. Помимо работы на телевидении, актриса также вела авторскую программу на радио.