Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:50 0

Амурские футболисты сразятся за приз губернатора

Команда-победитель получит билеты на матч «Зенит»-«Оренбург» в Санкт-Петербурге

Амурские футболисты сразятся за приз губернатора
Фото: Амур.инфо

В Амурской области пройдёт футбольный фестиваль «Загрузи себя футболом – мы вместе!» среди детских команд на приз губернатора. В соревнованиях могут поучаствовать ребята 2010-2011 годов рождения.

Фестиваль проведёт министерство по физической культуре и спорту региона совместно с детской футбольной лигой «Амурец».

— Свою команду может выставить двор, район или школа. А вот профессионально подготовленные команды, составленные из воспитанников отделений футбола спортивных школ или частных футбольных клубов, поучаствовать в соревнованиях не смогут. Такое ограничение организаторы ввели для того, чтобы конкуренция была равной и честной. Эти состязания для «любителей», у профессиональных команд есть свои соревнования и кубки, – пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Сообщается, что состязания пройдут в два этапа: муниципальный запланирован с первого по седьмое августа, второй этап пройдёт в Благовещенске на стадионе «Амур» 13 и 14 августа.

— Команда-победитель областного этапа получает приз губернатора Амурской области – поездку в Санкт-Петербург на матч «Зенит»-«Оренбург», а также участие в мастер-классах, встречу с тренером вратарей и игроком «Зенита». Подробную информацию об условиях участия можно узнать по телефону 8 (914) 538-57-94, – сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Просмотров всего: 285

#дети #спорт

распечатать


Происшествия

В Хабаровске скорая попала в ДТП: пострадал младенец
В России и мире 1

Режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий получил 14 лет колонии за педофилию
Общество 1

Участница фестиваля «Детство на Амуре» мечтает записать свой альбом

Происшествия 4

Смертельное ДТП с участием поезда произошло в Амурской области

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь