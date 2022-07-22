Амурские футболисты сразятся за приз губернатора

В Амурской области пройдёт футбольный фестиваль «Загрузи себя футболом – мы вместе!» среди детских команд на приз губернатора. В соревнованиях могут поучаствовать ребята 2010-2011 годов рождения.

Фестиваль проведёт министерство по физической культуре и спорту региона совместно с детской футбольной лигой «Амурец».

— Свою команду может выставить двор, район или школа. А вот профессионально подготовленные команды, составленные из воспитанников отделений футбола спортивных школ или частных футбольных клубов, поучаствовать в соревнованиях не смогут. Такое ограничение организаторы ввели для того, чтобы конкуренция была равной и честной. Эти состязания для «любителей», у профессиональных команд есть свои соревнования и кубки, – пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Сообщается, что состязания пройдут в два этапа: муниципальный запланирован с первого по седьмое августа, второй этап пройдёт в Благовещенске на стадионе «Амур» 13 и 14 августа.

— Команда-победитель областного этапа получает приз губернатора Амурской области – поездку в Санкт-Петербург на матч «Зенит»-«Оренбург», а также участие в мастер-классах, встречу с тренером вратарей и игроком «Зенита». Подробную информацию об условиях участия можно узнать по телефону 8 (914) 538-57-94, – сообщает пресс-служба правительства Приамурья.