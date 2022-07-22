Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:15 1

На улицах Благовещенска устанавливают баннеры с портретами героев

Акция проводится совместно с ДВОКУ

На улицах Благовещенска устанавливают баннеры с портретами героев
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске установят 13 портретов выпускников ДВОКУ, которым присвоены звания Героя Советского Союза и Героя России, сообщает мэрия.

Один из баннеров посвящен Юрию Кузнецову, Герою Советского Союза, генерал-майору. Он руководил Дальневосточным военным институтом с 1993 по 1998 год. Звезду Героя благовещенец получил в 1982 году во время боевых действий в Афганистане.

Рядом с Центральным универмагом уже установили портрет Евгения Кочешкова. Он окончил ДВОКУ в 1974 году и прошел путь от командира взвода до начальника штаба сухопутных и береговых войск ВМФ.

Еще один знаменитый выпускник ДВОКУ – Альберт Слюсарь. Он служил в Воздушно-десантных войсках. Звание Героя получил в 1983 году за успешно проведенную боевую операцию.

Фото в материале: администрация Благовещенска

Просмотров всего: 1045

#память

распечатать


В России и мире

Муж Русланы Писанки назвал причину её смерти
Общество

В Благовещенске проведут традиционную акцию «Цветы на воде»

В России и мире

Украинская актриса Руслана Писанка умерла в 56 лет от тяжёлой болезни
Спорт

Памяти благовещенского гонщика посвятят летний этап по дрифту
Комментарии
Показать все (1)
  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Хорошая идея!

    Справедливости ради надо и героев выпускников БВТККУ так же разместить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь