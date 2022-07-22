На улицах Благовещенска устанавливают баннеры с портретами героев

В Благовещенске установят 13 портретов выпускников ДВОКУ, которым присвоены звания Героя Советского Союза и Героя России, сообщает мэрия.

Один из баннеров посвящен Юрию Кузнецову, Герою Советского Союза, генерал-майору. Он руководил Дальневосточным военным институтом с 1993 по 1998 год. Звезду Героя благовещенец получил в 1982 году во время боевых действий в Афганистане.

Рядом с Центральным универмагом уже установили портрет Евгения Кочешкова. Он окончил ДВОКУ в 1974 году и прошел путь от командира взвода до начальника штаба сухопутных и береговых войск ВМФ.

Еще один знаменитый выпускник ДВОКУ – Альберт Слюсарь. Он служил в Воздушно-десантных войсках. Звание Героя получил в 1983 году за успешно проведенную боевую операцию.

Фото в материале: администрация Благовещенска