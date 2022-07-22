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Режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий получил 14 лет колонии за педофилию

Об аресте Белостоцкого стало известно в 2021 году

Режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий получил 14 лет колонии за педофилию
Фото: wmj.ru

В 2021 году Илью Белостоцкого задержали за развратные действия в отношении несовершеннолетних. На режиссёра написал заявление подросток, которому на тот момент было 13 лет. Год Белостоцкий пробыл в СИЗО, а 21 июля суд вынес ему приговор, сообщает «СтарХит».

Об аресте Белостоцкого стало известно в октябре 2021 года. При обысках дома у режиссёра нашли коллекцию неприличных фото и видео с несовершеннолетними мальчиками.

По данным следствия, в ноябре 2018 года Белостоцкий в своей квартире совершил «иные действия сексуального характера» в отношении знакомого мальчика. При этом подросток находился в беспомощном состоянии, не понимал, что происходит и не мог оказать сопротивление.

48-летний Белостоцкий с 2004 года состоит в Гильдии кинорежиссёров России. Илья работал со многими известными детьми-артистами и снял несколько выпусков киножурнала «Ералаш». Последней его работой стал детский фильм «Бегство рогатых викингов» (0+).

Как пишет «Комсомольская правда», в виновность Белостоцкого верят далеко не все. Для его друга, который познакомился с ним в 10 лет, такой приговор стал шоком. По его словам, режиссёр «Ералаша» часто бывал в лагерях «Артек» и «Орлёнок», где они вместе снимали фильмы. Они дружили и часто встречались.

Друг Ильи рассказал, что его задержание стало для всех полной неожиданностью, потому что за ним «такое не водилось». Он всегда был с детьми, был добр и весел, с ним было интересно общаться. Приятель режиссёра не верит, что он мог делать то, в чём его обвиняют.

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#дети #кино #суды #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    6 часов назад

    Кто бы сомневался, он такой пушистый и беленький...

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