Аналитики сервиса «Лапша» разобрались, откуда пошли фейки об оспе обезьян

Именно тогда произошел первый случай заражения этим вирусом – диагноз подтвердился у британского туриста, вернувшегося из Нигерии. Через несколько недель пользователи интернета уже «знали», что болезнь передаётся половым путем, подхватить её можно после вакцинации от ковида, а заработает на мировой вспышке инфекции миллиардер Билл Гейтс. Специалисты фактчекингового сервиса «Лапша» провели исследование и выяснили, что правда, а что нет.

Настоящий всплеск интереса к теме начинается у россиян с 18-19 мая. Пользователи соцсетей обсуждают новости о заражениях в Португалии, Испании, США, Канаде, Швеции.

В это же время появляются фейковые сообщения о причастности к распространению инфекции основателя компании Microsoft Билла Гейтса. В одной из статей за 2021 год он заявил, что следующая пандемия может быть связана с вирусом модифицированной оспы.

Из англоязычных СМИ в Россию также дошли слова представителя Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин. Она озвучила одну из теорий заговора, согласно которой миллиардер Билл Гейтс планирует зарабатывать на вспышке обезьяньей оспы.

Чуть позже россияне стали публиковать догадки о том, что вирус распространяется в странах, где люди использовали вакцины от ковида компаний AstraZeneca и Johnson and Johnson. Якобы потому, что в качестве компонента в них использовался аденовирус шимпанзе. Слух попал в Россию из британского сегмента в Twitter, где его весьма активно распространяли.

После этого люди активно заговорили о том, что массовая вакцинация от коронавируса приводит к падению иммунитета и появлению на теле опоясывающего лишая. Вот его то медики и намерены выдавать за обезьянью оспу, чтобы никто не узнал настоящих причин.

Досталось в этой информационной битве даже геям и бисексуальным мужчинам. Фейки о том, что вирус передается половым путем, появились после очередной вспышки оспы обезьян. Ее зафиксировали после одной ЛГБТ-вечеринки на Канарских островах. Однако медики быстро опровергли подобные утверждения. Половой путь предполагает передачу инфекции с биологическими жидкостями. Для обезьяньей оспы достаточно тесного контакта: вирус передается воздушно-капельным путем.

Подробная достоверная информация о заболевании опубликована на сайте ВОЗ и Роспотребнадзора. Однако после фиксации первого в России случая заражения оспой обезьян 12 июля аналитики прогнозируют появление новых фейков о вирусе. Среди них могут быть непроверенные рецепты народной медицины для лечения инфекции и выдумки о новых штаммах, вызывающих осложнения и летальный исход.

Если вы не уверены в подлинности новости, ее можно проверить на сервисе lapsha.media. Пользователи сами отправляют запросы через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и ВКонтакте.