В симуляционном центре Амурской медакадемии идут экзамены

Этот экзамен необходимо сдать каждому выпускнику медицинского вуза и врачу, желающему сменить специализацию, чтобы получить допуск к врачебной практике

В России существует единая система допуска к медицинской деятельности. Помимо получения диплома, каждый выпускник должен получить допуск к профессиональной деятельности. И его выдает уже не вуз, а профессиональное медицинское сообщество.

— Мы как вуз обеспечиваем техническую и методическую сторону аккредитации, а прием заявлений, оценка и выдача допуска к медицинской деятельности – это уже задача аккредитационной комиссии, которая не имеет никакого отношения к вузу. Это необходимое условие для обеспечения объективности оценки, – рассказал Сергей Ходус.

Как рассказал Сергей Ходус, руководитель аккредитационно-симуляционного центра, заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи Амурской ГМА, на базе центра АГМА могут принимать испытуемых из любого региона России.

Председатель аккредитационной комиссии специалистов с высшим медицинским образованием Татьяна Уткина поясняет, что смысл такой аккредитации в том, что врачи допускают врачей. В комиссию включают медиков, которые работают по специальности более пяти лет и входят в некоммерческие профессиональные объединения. Списки утверждает региональная медицинская палата, затем национальная медицинская палата и Минздрав России. Таким образом, в состав комиссии отбирают независимых представителей профессионального сообщества.

Экзамен проходит в два этапа. Это решение ситуационных задач и демонстрация практических навыков. Так, для врачей акушеров-гинекологов это пять навыков. Участник экзамена должен решить задачи и в каждом навыке набрать не менее 70 % от чек-листа. Все оценочные параметры разработаны Федеральным методическим центром аккредитации совместно с Министерством здравоохранения России.

— Когда в 2017 году мы начали работать по этой системе, то сдавали первичную аккредитацию только выпускники вузов. Это было необходимым условием поступления в ординатуру. В нашей академии два факультета – лечебное дело и педиатрия, – рассказала председатель комиссии Татьяна Уткина. – С 2018 года добавилось 12 врачебных специальностей. И с 2020 года такую аккредитацию проходят все. По номенклатуре Минздрава сейчас в России существует более 90 специальностей. И у нас более трети из них могут пройти аккредитацию. Ужесточились и требования. Раньше из пяти навыков можно было набрать 70 % от чек-листа - то есть два-три навыка можно было делать хорошо, остальные похуже. Сейчас за каждый нужно получить не менее 70 % - и задачи решить не хуже, чем на 70 %. Минздрав относится к этому все строже. Стресс во время экзамена – тоже «часть экзамена». Такой же стресс испытает врач и в реальной ситуации в родильном или операционном зале, он должен действовать четко и грамотно, просто на уровне рефлекса все сделать правильно.

Как отметили эксперты, не все экзаменуемые проходят аккредитацию с первого раза. И отчасти связывают это с последствиями пандемии, когда вузы перешли на дистанционный формат обучения. У многих просто не было возможности наработать навыки на практике. Это относится к частным образовательным организациям, где врачи проходят специализацию и получают новую специальность. В том случае, если они не могут сдать экзамен, они остаются в своей старой профессии, пока не получат допуск к новой специальности.

Сейчас в амурском центре проходят испытания выпускники вузов Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.

— В этом месяце будет проходить аккредитацию 70-80 выпускников ординатуры, часть будет сдавать экзамен в сентябре. Порядка 250 человек – выпускники специалитета нашей академии уже прошли аккредитацию, – рассказал руководитель аккредитационно-симуляционного центра. – Подобные центры существуют в каждом медицинском вузе нашей страны. Но наш – единственный на Дальнем Востоке центр высшего уровня, который аккредитован Всероссийской общественной организацией РОСОМЕД. У нас есть полный набор технического и симуляционного оборудования, которое позволяет обеспечить процедуру первичной аккредитации по педиатрии и лечебному делу, а также первичной специализированной аккредитации порядка 50 врачебных специальностей.

Фото в материале: АГМА