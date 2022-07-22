В Благовещенске проведут традиционную акцию «Цветы на воде»

На совещании с заместителем мэра Благовещенска Викторией Хопатько и заместителем мэра Хэйхэ Ши Цзюйсуна обсудили проведение памятной акции «Цветы на воде», сообщает пресс-служба администрации города. Она состоится третьего сентября, в День окончания Второй мировой войны.

«В прошлом году из-за пандемии память героев почтили на берегу. В этом – впервые участие в акции примут российский и китайский оркестры. Музыканты двух стран исполнят композиции о любви к Родине, которые вдохновляли сотни тысяч людей бороться за жизнь и мирное небо. Важно помнить о тех днях. Закончилась война именно у нас, на Дальнем Востоке. И мы всегда будем чтить память героев, совместно выражать общую скорбь двух государств – России и Китая. Теплоходы России и КНР подойдут к линии фарватера, встанут рядом друг с другом. В память о погибших воинах на воду спустим венки», – написал Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

Российскую строну представит оркестр Городского дома культуры «АмурДжазБэнд». Также в Благовещенск пригласят двух российских певцов, которые примут участие в концерте и дадут три мастер-класса.

Музыканты обеих стран исполнят 12 композиций. В Благовещенске концерт будет транслироваться на экраны, установленные на набережной Амура.

В 2020 году организованная совместно с городом Хэйхэ международная акция «Цветы на воде» в рамках Global Protocol Summit была признана лучшей в номинации «За развитие и укрепление международных связей».