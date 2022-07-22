Участница фестиваля «Детство на Амуре» мечтает записать свой альбом

В 2018 году девочка стала лауреатом I степени конкурса детской и юношеской песни. Часть выигранной премии юная амурчанка потратила на покупку фортепиано. В прошлом сезоне она участвовала в конкурсе в составе коллектива «Доминанта», он стал лучшим в номинации «Вокальные ансамбли». В этом году Лиза будет выступать как сольно, так и в составе ансамбля.

Девочка занимается пением с пяти лет, увлекается народным и эстрадным жанром, а также пробует джаз. Её любимая исполнительница – гитаристка и клавишница Алёна Швец из Челябинской области. Она вдохновила Лизу начать играть на гитаре и укулеле и сочинять песни. Участница фестиваля мечтает встретиться с Алёной Швец и записать свой альбом в студии. Помимо музыки девочке нравится актёрское мастерство, а еще привлекает профессия юриста.

Фото: «Детство на Амуре»

Заявки на участие в VIII фестивале «Детство на Амуре» принимают до 30 сентября. Более подробную информацию о конкурсах можно узнать на сайте detstvonaamure.ru.