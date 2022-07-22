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сегодня, 08:14 1

Участница фестиваля «Детство на Амуре» мечтает записать свой альбом

В этом году девочка будет участвовать в конкурсе в четвёртый раз

Участница фестиваля «Детство на Амуре» мечтает записать свой альбом
Фото: Фестиваль «Детство на Амуре»

Организаторы фестиваля «Детство на Амуре» представили ещё одну участницу – 12-летнюю Елизавету Новикову, воспитанницу детской школы искусств посёлка Прогресс. Елизавета уже три раза участвовала в фестивале.

В 2018 году девочка стала лауреатом I степени конкурса детской и юношеской песни. Часть выигранной премии юная амурчанка потратила на покупку фортепиано. В прошлом сезоне она участвовала в конкурсе в составе коллектива «Доминанта», он стал лучшим в номинации «Вокальные ансамбли». В этом году Лиза будет выступать как сольно, так и в составе ансамбля.

Девочка занимается пением с пяти лет, увлекается народным и эстрадным жанром, а также пробует джаз. Её любимая исполнительница – гитаристка и клавишница Алёна Швец из Челябинской области. Она вдохновила Лизу начать играть на гитаре и укулеле и сочинять песни. Участница фестиваля мечтает встретиться с Алёной Швец и записать свой альбом в студии. Помимо музыки девочке нравится актёрское мастерство, а еще привлекает профессия юриста.

Фото: «Детство на Амуре»

Заявки на участие в VIII фестивале «Детство на Амуре» принимают до 30 сентября. Более подробную информацию о конкурсах можно узнать на сайте detstvonaamure.ru.

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#дети #конкурсы #школа

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    8 часов назад

    Пускай идёт на юриста, ибо шоу-бизнес не съест и не подавится.

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