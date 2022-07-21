В Благовещенске на перекрёстке с отключенным светофором произошло ДТП

В 13 часов 23 минуты в дежурную часть ГИБДД по городу Благовещенску поступило сообщение, что на перекрёстке улиц Зейской и Политехнической произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Ractis и автомобиля Toyota Premio. В результате столкновения машин оба водителя получили травмы. Обстоятельства и причины выясняются, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Благовещенску.

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