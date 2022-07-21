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21 июля 2022, 17:36 3

В Благовещенске на перекрёстке с отключенным светофором произошло ДТП

Машины столкнулись в то время, когда центр города остался без света

В Благовещенске на перекрёстке с отключенным светофором произошло ДТП
Фото: dtp_blg

В четверг, 21 июля, в областном центре произошло ДТП с участием легковых автомобилей. На перекрестке не работал светофор, так как в центре города произошло отключение электроэнергии.

В 13 часов 23 минуты в дежурную часть ГИБДД по городу Благовещенску поступило сообщение, что на перекрёстке улиц Зейской и Политехнической произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Ractis и автомобиля Toyota Premio. В результате столкновения машин оба водителя получили травмы. Обстоятельства и причины выясняются, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Благовещенску.

Фото: dtp_blg

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    5 часов назад

    Водятлы в Благе без светофоров ездить не умеют.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Водятлам надо привлечь к ответственности городское ГИБДД за то, что не организовали регулирование движения на перекрёстке во время отключения светофоров.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    4 часа назад

    сразу на всех перекрестках организовать? Хе-хе. Нормальный чел пользуется знаками дорожного движения. А они тому и предназначены при отключении светофора. И войны не надо...

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