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21 июля 2022, 17:57 0

Благовещенцев просят запастись водой

22 июля в областном центре пройдут работы на сетях водоснабжения

Благовещенцев просят запастись водой
Фото: Амур.инфо

На трое суток от центрального водоснабжения будут отключены два жилых дома и два административных здания.

С 9:00 22 июля до 9:00 25 июля в связи с работами, проводимыми муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства» администрации города Благовещенска, будет перекрыта водопроводная сеть. Отключение намечено в связи с производством работ на сетях водоснабжения на улице Горького.

По сообщению РКС, без водоснабжения временно останутся жилые дома по адресам: улица Горького, 42, улица Амурская, 55/3, а также административные здания на улице Пушкина, 91 и Горького, 56.

Горожан просят запастись водой. Подвоз воды к жилым домам будет организован ежедневно с 9:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 часов.

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#ЖКХ

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