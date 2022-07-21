В Амурской области в красивую дату 22.07.2022 поженятся 87 пар

В Приамурье в пятницу, в красивую дату – 22.07.22, поженятся 87 пар, 40 из них – в Благовещенске, сообщает управление ЗАГС Амурской области.

Из-за большого количества молодожёнов глава регионального ведомства Наталья Томилова поручила продлить работу отделов ЗАГСа до 20:00. Амурчане начнут расписываться с 8:00. На следующую красивую дату, 22.08.22, уже подали 30 заявлений, из них 16 – в Благовещенске. В управлении отметили, что для такого дня недели, как понедельник, регистраций будет необычно много.

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#жизнь

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Кристина Хасуева