В Мазановском районе задержали браконьера

Во время рейда сотрудников амурского охотуправления совместно с инспекторами ДПС Мазановского района на трассе Новокиевский Увал – Серышево ночью был остановлен легковой автомобиль. От досмотра водитель уклоняться не стал, сам открыл багажник, в котором проверяющие обнаружили ящики со свежезамороженным мясом. Служащим управления не составило труда определить по останкам, что это была разделанная туша лося.

Как выяснилось, ни транспортировочного талона, ни разрешения на добычу водитель при себе не имел. К слову, и оружия сотрудники также не нашли. По словам нарушителя, он направлялся в сторону города Благовещенска для того, чтобы передать добычу знакомому.

На браконьера был составлен административный протокол. На место была вызвана оперативная группа для дальнейшего разбирательства. Мясо сохатого изъяли, а автомобиль поставили на штрафстоянку. Ущерб животному миру Амурской области специалисты оценили в 250 тысяч рублей, за что браконьер может получить штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.

— Служащими управления часто проводятся рейды, как самостоятельные, так и с сотрудниками ДПС. В данном случае специалисты оперативно успели пресечь нарушение. Напоминаем, что даже если у охотника есть все разрешающие документы, но при себе в процессе охоты или транспортировки продукции он их не имеет – это также считается административным нарушением. А если после проведения всех доследований у нарушителя вообще не оказалось зарегистрированного документа, тогда это уже уголовная статья 258 УК РФ «Незаконная охота», – рассказал заместитель начальника управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Валерий Погасиенко.