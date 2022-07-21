Банк России выпустил монеты с фиалками и одуванчиками

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом два рубля из серии «Красная книга». На монетах изображены одуванчик белоязычковый, сетконоска сдвоенная и фиалка надрезанная. Тираж каждой монеты – 5 000 штук.

Банк выпускает монеты серии «Красная книга» с 1992 года. Ранее монеты были посвящены представителям фауны, занесенным как в Международную красную книгу, так и в Красную книгу России. Монеты с изображением растений и грибов выходят впервые, сообщает Банк России.

Справка АИ

Как сообщается в Красной книге России, виды растений, изображённых на двухрублевых монетах, встречаются и в Амурской области.