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21 июля 2022, 18:21 0

Банк России выпустил монеты с фиалками и одуванчиками

Номинал «краснокнижных» монет равен двум рублям

Банк России выпустил монеты с фиалками и одуванчиками
Фото: Банк России

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом два рубля из серии «Красная книга». На монетах изображены одуванчик белоязычковый, сетконоска сдвоенная и фиалка надрезанная. Тираж каждой монеты – 5 000 штук.

Банк выпускает монеты серии «Красная книга» с 1992 года. Ранее монеты были посвящены представителям фауны, занесенным как в Международную красную книгу, так и в Красную книгу России. Монеты с изображением растений и грибов выходят впервые, сообщает Банк России.

Справка АИ

Как сообщается в Красной книге России, виды растений, изображённых на двухрублевых монетах, встречаются и в Амурской области.

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#природа

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