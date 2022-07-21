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Татьяна Лазарева рассказала о ссорах с Александром Масляковым

Лазарева призналась, что будет любить Маслякова, несмотря ни на что

Татьяна Лазарева рассказала о ссорах с Александром Масляковым
Фото: Яндекс Дзен

Татьяна Лазарева несколько месяцев назад перебралась из России в Испанию. В недавней беседе с журналистами она рассказала о взаимоотношениях с бессменным ведущим КВН Александром Масляковым, сообщает «СтарХит».

Лазарева много лет дружила с Масляковым, но в последнее время их общение сошло на нет. Основатель КВН не понимает поведения артистки, которая уехала из страны и критикует российскую власть.

В интервью одному из латвийских каналов Лазарева рассказала, что прожила с Александром Васильевичем «плотную жизнь в команде». По её словам, они с ним не раз ругались и мирились.

Татьяна заявила, что Масляков создал «империю, которая росла, а потом стала рваться и лопнула в итоге». Она призналась, что сейчас не следит за тем, что происходит в КВН.

Лазарева также отметила, что не злится на резкие слова Александра Васильевича в свой адрес. По её словам, она «всё равно будет его любить, сколько бы раз он не посылал её подальше».

Последние месяцы 80-летний Масляков редко выходит на связь. Ведущий долго восстанавливается после тяжело перенесённого коронавируса.

В новых выпусках КВН Александра Васильевича заменяет Валдис Пельш. Ходили слухи, что передачу могут заморозить и даже закрыть, однако съёмочная команда КВН продолжает свою работу. Пельш уверен, что Масляков скоро вернётся и вновь станет у руля игры.

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#шоу-бизнес

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