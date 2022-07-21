Благовещенский суд закрыл уголовное дело о стрельбе на стройке

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя СК России по Амурской области о прекращении уголовного дела, уголовного преследования и назначении судебного штрафа благовещенцу, стрелявшему в представителя строительной компании.

В сентябре 2021 года в Благовещенске на улице Северной произошел конфликт из-за строительства многоквартирного жилого дома. Живущие рядом со строящимся домом отец и сын вступили в спор с двумя строителями. В результате обе стороны применили оружие. После этого возбудили уголовное дело в отношении хозяина частного дома.

Но поскольку мужчину подозревали в совершении преступления средней тяжести, ранее он не был судим, а также возместил потерпевшему ущерб, то следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела.

В суде подозреваемый, его защитник и потерпевший поддержали ходатайство следователя. Помощник прокурора Благовещенска также не возражала против прекращения уголовного дела. В качестве меры пресечения суд назначил стрелявшему гражданину штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.