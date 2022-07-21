В Благовещенске столкнулись две иномарки, один из водителей в больнице
ДТП произошло на улице Загородной
В четверг, 21 июля, в Благовещенске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Столкновение произошло на перекрёстке переулка Корейский и улицы Загородной.
Пострадал водитель автомобиля Toyota Crown. Как сообщают очевидцы, его увезли в больницу.
Фото в материале: autoroad.blg
Корреспондент Амур.инфо ожидает от городского ГИБДД дополнительную информацию о происшествии.
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