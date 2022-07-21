Борис Корчевников рассказал о проблемах после операции на слуховом нерве

Корчевников рассказал, что свой день рождения проведёт на работе, а вечером отметит со своими близкими. По его словам, с каждым годом ему всё больше кажется, «что прошлый день рождения был буквально вчера».

Телеведущий признался, что недавно перенёс операцию на слуховом нерве и до сих пор не восстановился. Сейчас ему сложнее даётся любая работа и общение с людьми. Однако Борис уверен, что эти проблемы со временем будут решены, поскольку самая серьёзная стадия лечения уже позади.

Также Борис рассказал, чем занимается в свободное время. По его словам, он любит гулять по центру Москвы и заходить в храмы, в которых не был раньше. Также новым увлечением Корчевникова стали книжные магазины, где он часто «зависает».

Как пишет «Комсомольская правда», в августе 2015 года в передаче «Прямой эфир» Корчевников сообщил, что перенёс операцию по удалению опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. По словам телеведущего, в какой-то момент у него начало шуметь в ухе, но поначалу он не придавал этому значения. Спустя время он все-таки обратился к врачам, которые во время обследования обнаружили у него опухоль мозга.

Корчевников признавался, что ему было очень тяжело, а тот период своей жизни он назвал «состоянием бессилия и чудовищной немощи».