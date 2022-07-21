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21июля
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сегодня, 15:48 0

В Амурской области раскрыли серию автоугонов

Трое благовещенцев похищали автомобили в областном центре и Свободном

В Амурской области раскрыли серию автоугонов
Фото: Амур.инфо

Серия автокраж в городах Приамурья произошла осенью 2021 года. Злоумышленники подыскивали автомобили без охранных систем, проникали в припаркованный во дворах транспорт, а потом разъезжали на нем по городским улицам. Вдоволь накатавшись, оставляли угнанные машины, где придется. Хозяева авто, обнаружив пропажу, обращались с заявлениями в полицию. По каждому факту угона органами внутренних дел возбуждались уголовные дела, которые позднее следователи объединили в серию.

Как удалось установить следственному отделу МО МВД России «Свободненский», к преступлениям были причастны трое молодых людей из Благовещенска, 2000 и 2002 годов рождения. Следствием доказана причастность одного из них к семи угонам, три из которых преступник совершил вместе с приятелями.

В ноябре в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» определили местонахождение двоих фигурантов и провели совместно с СОБРом Управления Росгвардии операцию по их задержанию. Третьему злоумышленнику какое-то время удавалось скрываться от правосудия, но в декабре задержали и его.

Молодым людям предъявили обвинение за неправомерное завладение автомобилями без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 166 УК РФ). Собранные материалы переданы в суд.

В ожидании суда двое обвиняемых находятся под стражей, а в отношении их сообщника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#криминал #происшествия #транспорт

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