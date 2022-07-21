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сегодня, 14:45 0

Мэр Благовещенска поблагодарил энергетиков за оперативную работу

Сегодня с аварией на электросетях им удалось справиться за два часа

Мэр Благовещенска поблагодарил энергетиков за оперативную работу
Фото: Амурские электрические сети ДРСК

Сегодня в областном центре вновь произошло аварийное отключение света. О происшествии горожане начали сообщать в районе 11:30, а уже в 13:24 дома переключили на резервную схему питания.

По информации городского управления ЖКХ, без электроэнергии остался квадрат улиц Горького – Краснофлотская – Калинина – Лазо. Отключение произошло на подстанции «Амур». Предварительно, поломка произошла на линии электропередачи, которая ее питает. Из-за больших нагрузок сгорел шлейф.

В начале июля, когда часть домов областной столицы осталась без света больше чем на двое суток, мэра очень огорчили действия коммунальщиков. В своем аккаунте он раскритиковал их работу. В этот же раз им достались слова благодарности.

«По ситуации с аварийным отключением света. Потребителей полностью переподключили на резервную схему электропитания. Спасибо ДРСК, что сделали это сразу, как только обнаружили проблемный участок, буквально за пару часов. Больших неудобств горожане не почувствовали», – написал Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

Как рассказал мэр, в ближайшее время в рамках аварийно-восстановительных работ сгоревший на подстанции шлейф заменят на новый.

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#ЖКХ #происшествия

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