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21 июля 2022, 17:14 0

В амурских селах создают комфортные условия для жизни

Василий Орлов рассказал о мерах поддержки сельчан

В амурских селах создают комфортные условия для жизни
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

В рамках рабочей поездки в Архаринский район губернатор Амурской области Василий Орлов посетил один из участков ООО «УК Амурагрокомплекс».

На встрече с губернатором руководитель сельхозпредприятия Кирилл Сарапкин рассказал, что основные направление деятельности их компании – выращивание зерновых культур, кукурузы и сои. Сейчас работает семь структурных подразделений в шести муниципалитетах: Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Константиновском, Михайловском, Тамбовском. Площадь земель составляет 126 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

— В связи с неблагоприятными погодными условиями в этом году план посева был сильно скорректирован из-за невозможности посева ранних зерновых культур. По плану 836 гектаров пшеницы пришлось заменить соей, – рассказал Кирилл Сарапкин. – В Архаре у нас построен склад мощностью десять тысяч тонн, весовая для грузовых автомобилей. Имеется ремонтная механическая мастерская. В этом году строим сушильный комплекс и административно-бытовой комплекс.

Несмотря на имеющиеся лаборатории и необходимое оборудование, у предприятия есть и проблемы. Основная «болевая точка» – это кадровый вопрос.

— Простой ответ на это вопрос: нужно платить хорошую заплату и создавать комфортные условия для жизни, строить жильё, – сказал губернатор. – У нас есть программа, по которой мы субсидируем часть затрат на строительство жилья сельхозпредприятиям для своих работников. Есть отдельная федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», там также большой набор мер поддержки. Нужно активней в них участвовать. У нас модернизируется система подготовки кадров, и мы вкладываем в это федеральные и региональные средства. Вам нужно на старте «ловить» перспективных студентов, заинтересовывать их условиями работы и проживания, и тогда вы сможете решить кадровый вопрос. Активнее включайтесь в эту работу.

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#губернатор #сельское хозяйство

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