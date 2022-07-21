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21июля
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сегодня, 16:29 0

Дальневосточникам обещают новый рейс в жаркую страну

На рейс Лаос – Владивосток даже найден авиаперевозчик

Дальневосточникам обещают новый рейс в жаркую страну
Фото: Амур.инфо

По информации Восток-Медиа, связать Владивосток и Лаос авиасообщением планируют в ближайшее время. Но есть ряд вопросов, которые нужно будет решить заинтересованным сторонам. В представительстве министерства иностранных дел России во Владивостоке сообщают, что исполнителем перелётов готова стать компания iFly Airlines (Прим. ред. – российская авиакомпания, базирующаяся во Внуково).

Компания заявила о возможности выполнять до четырёх рейсов в неделю, но только при определённых условиях. Авиаперевозчик хочет иметь гарантии защиты самолёта от конфискации. Кроме этого, какая-то компания должна отвечать за наполнение воздушного судна пассажирами и решением непредвиденных проблем. Бронирование и возврат билетов, оплата товаров и услуг в Лаосе – другие вопросы, которые предстоит решить перед началом авиасообщения.

— На проработку всех этих озабоченностей потребуется два-три месяца, – отмечают в представительстве МИД со ссылкой на Primtravel.

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#отдых #транспорт #туризм

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