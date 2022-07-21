Дальневосточникам обещают новый рейс в жаркую страну

Компания заявила о возможности выполнять до четырёх рейсов в неделю, но только при определённых условиях. Авиаперевозчик хочет иметь гарантии защиты самолёта от конфискации. Кроме этого, какая-то компания должна отвечать за наполнение воздушного судна пассажирами и решением непредвиденных проблем. Бронирование и возврат билетов, оплата товаров и услуг в Лаосе – другие вопросы, которые предстоит решить перед началом авиасообщения.

— На проработку всех этих озабоченностей потребуется два-три месяца, – отмечают в представительстве МИД со ссылкой на Primtravel.