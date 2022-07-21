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Елена Степаненко отказалась выступать на одной сцене с Евгением Петросяном

Степаненко поставила ультиматум организаторам фестиваля «Юморина»

Елена Степаненко отказалась выступать на одной сцене с Евгением Петросяном
Фото: tele.ru

В начале сентября в Сочи состоится фестиваль «Юморина», куда приглашены Евгений Петросян и Елена Степаненко. Юморист спокойно относится к тому, что ему придётся выступать на одной сцене с бывшей женой, однако Степаненко это категорически не устраивает, сообщает Prozvezd.

Традиционный фестиваль юмора пройдёт в Сочи в первых числах сентября. На мероприятии выступят Владимир Винокур, Елена Воробей, Сергей Дроботенко и другие артисты. Также на фестивале появятся и бывшие супруги – Евгений Петросян и Елена Степаненко.

Юморист жалеет о том, что им с бывшей женой не удалось сохранить творческий дуэт. Петросян признавался, что хотел продолжать работать со Степаненко и после развода, но она была категорически против. Свое мнение Елена Григорьевна не изменила до сих пор.

Организаторы фестиваля хотели предложить юмористам совместный номер, но Степаненко отказалась. По имеющейся информации, она поставила ультиматум, заявив, что с Петросяном на одну сцену не выйдет. Елена Григорьевна подчеркнула, что приедет только в том случае, если не увидит бывшего мужа.

Организаторы нашли выход и решили, что два дня на сцене будет выступать Степаненко, а в другие два дня – Петросян. В Сочи юморист планирует приехать вместе с молодой супругой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом.

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#шоу-бизнес

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